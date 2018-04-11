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Emre Kaya’dan albüm öncesi son single

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 10:20 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Emre Kaya’dan albüm öncesi çıkaracağı son single için stüdyoya kapandı.Ünlü şarkıcı Emre Kaya’dan albüm öncesi çıkaracağı son single için stüdyoya kapandı.

Emre Kaya’dan albüm öncesi son single

Ünlü şarkıcı Emre Kaya’dan albüm öncesi çıkaracağı son single için stüdyoya kapandı.
Ünlü şarkıcı Emre Kaya’dan albüm öncesi çıkaracağı son single için stüdyoya kapandı. Önümüzdeki günlerde yeni hareketli şarkısı ile yaz ayına merhaba demeye hazırlanan ünlü şarkıcı, çok sıkı hazırlandığını şimdiden yaz ayı için bir sürü konser biriktiğini söyleyerek, "Bir an önce yeni şarkımı çıkarmak istiyorum" dedi.

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