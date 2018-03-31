Erkek Ailesi’nin mutlu günü

Gazetem İzmir’in sahibi Salih Erkek’in oğlu Gazeteci Yusuf Erkek, Şerife Nur Güleç ile evlenerek dünya evine girdi.

Uzun bir süre önce arkadaş ortamında tanışarak hayatlarını birleştirme kararı alan Yusuf Erkek ile Şerife Nur Güleç, dün akşam görkemli bir düğünle evlendi. Salih ve Bedriye çiftinin oğulları Yusuf Erkek ile Kadir ve Neşe çiftinin biricik kızı Şerife Nur Güleç’in düğünü Kaynaklar Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yapıldı. Düğüne başta siyasiler olmak üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılarak genç çift mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yusuf ve Şerife çifti, sevenlerinin huzurunda bir ömür boyu mutluluğa ’Evet’ dedi. Renkli görüntülere sahne olan düğün yaklaşık 4 saat sürdü. Öte yandan, takı merasimine katılan konuklar gelin ve damat ile fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.