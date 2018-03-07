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Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), kuruluşunun yirminci yılında, Moliere’e ait "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunun prömiyeri ile perde açacak.Tiyatro, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" ve "Dış Ses" eserlerinin ardından üçüncü yetişkin oyunu "Mösyö de Pourceaugnac" ile sezon açılışı yapacak.EDT Müdürü Sezai Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon açılışında seyircinin karşısına dünya klasiklerinden bir oyunla çıkacaklarını, Işıl Kasapoğlu yönetmenliğindeki oyunun, ilk kez Erzurum’da gösterileceğini söyledi.Yönetmen Işıl Kasapoğlu da dünya ve Türk kültürünü paylaşmak için devlet tiyatrolarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden bu klasikleri nerede oynarsanız oynayın, bu oyunları devlet tiyatroları dışında oynayacak bir kadro yoktur.

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), kuruluşunun yirminci yılında, Moliere’e ait "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunun prömiyeri ile perde açacak.
Tiyatro, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" ve "Dış Ses" eserlerinin ardından üçüncü yetişkin oyunu "Mösyö de Pourceaugnac" ile sezon açılışı yapacak.
EDT Müdürü Sezai Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon açılışında seyircinin karşısına dünya klasiklerinden bir oyunla çıkacaklarını, Işıl Kasapoğlu yönetmenliğindeki oyunun, ilk kez Erzurum’da gösterileceğini söyledi.
Yönetmen Işıl Kasapoğlu da dünya ve Türk kültürünü paylaşmak için devlet tiyatrolarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden bu klasikleri nerede oynarsanız oynayın, bu oyunları devlet tiyatroları dışında oynayacak bir kadro yoktur. Yani hiçbir özel tiyatronun yapamayacağı bir sistem ve bu sistemi iyi kullanmak ve korumak gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Kasapoğlu, oyunda abartının eleştirildiğini belirterek, "Abartılmış her şeyi Moliere, biraz daha abartarak anlatır. Bu oyunda taşradan büyük şehre gelen bir adamın bir kızla evlenmeye çalışmasını anlatıyor. Ancak taşradakiler o kadar akıllı ki yüksek buldukları başlık parası için her türlü numarayı yaparlar. Bu aslında klasik bir edebiyat meselesi ve bunu istersek Erzurum ve İstanbul için de uyarlayabiliriz. Bir yandan gizli bir eleştirme varken bir yandan da eğlence söz konusu. İnsanlar burada hoş vakit geçirmenin yanı sıra akıllarında kalacak bir oyun izlemiş olacak." diye konuştu.
Fransız oyun yazarı Jean-Baptiste Poquelin Moliere’e ait, çevirisini Melih Cevdet Anday ile Erol Güney’in yaptığı oyunda, dekor Hakan Dündar, ışık tasarımı İzzettin Biçer, kostümler ise Ceren Karahan imzası taşıyor.
İki perdelik oyunun kadrosunda EDT Müdürü Sezai Yılmaz’ın yanı sıra Mehmet Yıldız, Emrah Keskin, Nazlı Kurbal, Bayram Atila Karagöz, Levent Aras ve Taner Köse gibi oyuncular yer alıyor.
Oyun, perşembe ve cuma günleri 19.30, cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30’da, Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Salonu’nda sahnelenecek.

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

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Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak
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Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak
3 / 6

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak
4 / 6

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak
5 / 6

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak
6 / 6

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Mösyö de Pourceaugnac" adlı oyunla sezonu açacak
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