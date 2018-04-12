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ETOS’un ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşide konuk usta oyuncu Rutkay Aziz

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS); usta oyuncu Rutkay Aziz’i, Eskişehir Tepebaşı Zübeyde Hanım Kültür Mekezi’nde ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşide konuk etti.Tepebaşı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapılan ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşi etkinliğinde; tiyatro, sinema ve dizi çalışmaları ile tanınan ve sevilen duayen sanatçı Rutkay Aziz, sanat yaşamı boyunca karşılaştığı ilginç anılarını davetliler ile paylaştı.

ETOS’un ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşide konuk usta oyuncu Rutkay Aziz

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS); usta oyuncu Rutkay Aziz’i, Eskişehir Tepebaşı Zübeyde Hanım Kültür Mekezi’nde ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşide konuk etti.
Tepebaşı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapılan ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşi etkinliğinde; tiyatro, sinema ve dizi çalışmaları ile tanınan ve sevilen duayen sanatçı Rutkay Aziz, sanat yaşamı boyunca karşılaştığı ilginç anılarını davetliler ile paylaştı. Sanatçı Haluk Çetin; Rutkay Aziz tarafından okunan yabancı ve yerli şairlerin şiirlerine gitarı ile eşlik etti. Moderatörlüğü ETOS Başkan Yardımcısı Hüseyin Akçar tarafından yapılan “Ustalarla Buluşuyoruz” adlı söyleşide; salonu dolduran izleyiciler, Sanatçı Haluk Çetin tarafından seslendirilen şarkılarla güzel saatler geçirdiler.

ETOS’un ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşide konuk usta oyuncu Rutkay Aziz

ETOS’un ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşide konuk usta oyuncu Rutkay Aziz

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