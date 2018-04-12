ETOS’un ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşide konuk usta oyuncu Rutkay Aziz

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS); usta oyuncu Rutkay Aziz’i, Eskişehir Tepebaşı Zübeyde Hanım Kültür Mekezi’nde ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşide konuk etti.
Tepebaşı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapılan ‘’Ustalar Buluşuyor’’ adlı söyleşi etkinliğinde; tiyatro, sinema ve dizi çalışmaları ile tanınan ve sevilen duayen sanatçı Rutkay Aziz, sanat yaşamı boyunca karşılaştığı ilginç anılarını davetliler ile paylaştı. Sanatçı Haluk Çetin; Rutkay Aziz tarafından okunan yabancı ve yerli şairlerin şiirlerine gitarı ile eşlik etti. Moderatörlüğü ETOS Başkan Yardımcısı Hüseyin Akçar tarafından yapılan “Ustalarla Buluşuyoruz” adlı söyleşide; salonu dolduran izleyiciler, Sanatçı Haluk Çetin tarafından seslendirilen şarkılarla güzel saatler geçirdiler.
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