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Eva Herzigova marka yüzü olmaya devam ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 13:15 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Eva Herzigova, 44 yaşında olmasına rağmen marka yüzü olmaya devam ediyor.

Eva Herzigova marka yüzü olmaya devam ediyor

Dünyaca ünlü model Eva Herzigova, 44 yaşında olmasına rağmen marka yüzü olmaya devam ediyor. Bir marka ile anlaşmasını yenileyen ünlü model, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun tanıtım yüzü oldu.

1990’lı yılların aranan yüzlerinden dünyaca ünlü model Eva Herzigova 44 yaşına rağmen modellik yapmaya devam ediyor. 3 çocuk sahibi model, Alman yaşam tarzı markası Gerry Weber ile arasındaki işbirliğini uzattı. 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun yüzü olan Eva Herzigova, Donald Schneider’ın kreatif yöneticiliğini yaptığı kampanyanın fotoğraf çekimleri Santorini’de Pamela Hanson tarafından gerçekleştirildi.

Markanın 16 Mart 2018 tarihinde Eva Herzigova’nın katkılarının da yer aldığı bir diğer sınırlı üretim olan ’Kapsül Koleksiyonunu’ beğenilere sunacağı belirtilirken, İlkbahar/Yaz koleksiyonunun 7 Mart 2018 tarihinden itibaren tüm dünyada satışa sunulacağı kaydedildi.

Koleksiyon hakkında verilen bilgiye göre, bu koleksiyonda pembe rengi öne çıkacak. Önemli görünümleri elbise ve pantolonlar üzerindeki çiçekli baskılarla pembe deri ceketler ön planda. Nakışlı jeanler ve kazaklar, yağmurluklar ve mavinin yeni tonlarında bluzlarla elde edilen rahat ve günlük görünüm de koleksiyonun öne çıkan özelliklerinden olduğu kaydedildi. Diğer dikkat çeken parçalar arasında farklı renklerde gündelik tulumlar, bukle spor ceketler ve deri ceketler yer alıyor.

Eva Herzigova marka yüzü olmaya devam ediyor

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