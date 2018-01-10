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Felicia, Malezya'da Türkiye'yi temsil edecek

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 9 saat önce

ANTALYA, (DHA) - MISS Tourism Turkey'de kraliçe seçilen 19 yaşındaki Felicia Sağman, Malezya'da düzenlenecek Miss Tourism World'de Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın 2'nci büyük güzellik yarışması Miss Tourism World, 29 Ocak gecesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek. Yarışmada ülkemizi, finali Antalya'da yapılan Miss Tourism Turkey'de kraliçe seçilen Felicia Sağman temsil edecek. Babası Türk, annesi Moldovalı olan ve İstanbul'da yaşamını sürdüren Felicia Sağlam, uluslararası boyutta podyum ve modellik hedefi olduğunu söyledi. Halen mankenlik ve modellik yapan, diğer yandan da üniversiteye hazırlanan Sağlam, 3 dil bildiğini, üniversitede uluslararası siyaset okumayı hedeflediğini söyledi.

Miss Tourism World Türkiye Başkanı Arif Çelik, misyonu ülke tanıtımı içeren finalist güzellerin, ülkelerine ait kostümlerle podyuma çıkacaklarını söyledi. Bu organizasyona 140 ülke temsilcisinin katılacağını aktaran Çelik, "Malezya Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliği yapacağı Miss Tourism World organizasyonunda finalist güzelleri, ülke devlet başkanı, turizm bakanı kabul edecek ve devlet protokolüyle ağırlanacak" dedi.

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