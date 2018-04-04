Ferhat Göçer, Bostancı konserinde 5 bin seyircisi ile klip çekecek

Ferhat Göçer yeni albümü “Bu Kalp İçinde Teksin” in ilk büyük konserini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirecek. 7 Nisan’da sahne alacak olan sanatçı yeni klip çalışmasını da bu konserde çekeceğini belirtti.
5000 Kişi Klibinde Oynayacak
Uzun zamandır hazırlandığı konserinde 5 bin kişi ile buluşacak olan Ferhat Göçer, bu konseri ölümsüzleştirerek yeni klibinde bu konserden görüntüleri kullanacağını belirtti. Göçer, klip şarkısını da konserde açıklayacağını belirtti.
“Sevgi Oklarıyla Sahnede Olacağım”
Albümünün ilk klibini "Sen Elimden Tut"a çeken ve klipte canlandırdığı F’eros karakterini çok sevdiğini de belirten Göçer, "Bostancı sahnesine de sevgi oklarımla çıkacağım, en güzel aşk şarkıları ile bütün sevenlerimin kalplerini aşk ile dolduracağım” dedi.
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