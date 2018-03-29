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Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

2017 yılının Finlandiya Güzelleri, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

2017 yılının Finlandiya Güzelleri, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulunan Finli güzeller modern tesise hayran kaldı.
Finlandiya’nın 2017 yılı Miss Finland’ı Michaela Söderholm, ikinci güzeli Adriana Gerxhalija, üçüncü güzeli Pihla Koivuniemi ve diğer 2 finalist Essi Ukuri ve Beata Papp, Finlandiyalı Organizasyon Müdürü Sunneva Kantola Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
2015 yılından bu yana Finlandiya güzeli seçilerek Miss Finland unvanı alan güzel Alanya’yı ve hayvan barınağını ziyaret ederken bu yıl Miss Finland’ın yanısıra dereceye giren diğer 4 güzel de şehre geldi. Finli güzeller, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanlarla yakından ilgilendi. Finli güzeller, tesisin modern yapısına ve kalitesine hayran kaldıklarını belirttiler.
Finlandiya’dan gelen güzeller, yanlarında getirdikleri köpek mamasını yetkililere teslim ederken tesisin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

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