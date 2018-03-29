Finli güzeller Hayvan barınağını gezdi

2017 yılının Finlandiya Güzelleri, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulunan Finli güzeller modern tesise hayran kaldı.
Finlandiya’nın 2017 yılı Miss Finland’ı Michaela Söderholm, ikinci güzeli Adriana Gerxhalija, üçüncü güzeli Pihla Koivuniemi ve diğer 2 finalist Essi Ukuri ve Beata Papp, Finlandiyalı Organizasyon Müdürü Sunneva Kantola Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
2015 yılından bu yana Finlandiya güzeli seçilerek Miss Finland unvanı alan güzel Alanya’yı ve hayvan barınağını ziyaret ederken bu yıl Miss Finland’ın yanısıra dereceye giren diğer 4 güzel de şehre geldi. Finli güzeller, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanlarla yakından ilgilendi. Finli güzeller, tesisin modern yapısına ve kalitesine hayran kaldıklarını belirttiler.
Finlandiya’dan gelen güzeller, yanlarında getirdikleri köpek mamasını yetkililere teslim ederken tesisin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum