Forum Aydın’da Oğuzhan Koç coşkusu

Aydın ve çevre illerin eğlence ve alışveriş merkezi Forum Aydın’da sahne alan Oğuzhan Koç, hayranlarına coşku dolu anlar yaşattı.
Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu ve senarist kimliğiyle de milyonların sevgisini kazanan Oğuzhan Koç, “Vermem Seni Ellere”, “Küsme Aşka”, “Ayy” ve “Yüzük” gibi hit şarkılarını seslendirdiği muhteşem bir Sevgililer Günü konserine imza attı. Forum Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Oğuzhan Koç, coşkulu kalabalığın eşlik ettiği romantik şarkılarını aşıklar için seslendirdi.
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