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Forum Aydın’dan Oğuzhan Koç’la erken Sevgililer Günü sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ | 05.02.2018 10:39 | Son Güncelleme

Aydın ve çevre illerin eğlence ve alışveriş merkezi Forum Aydın’a bu yıl sevgililer günü erken geliyor.

Forum Aydın’dan Oğuzhan Koç’la erken Sevgililer Günü sürprizi

Aydın ve çevre illerin eğlence ve alışveriş merkezi Forum Aydın’a bu yıl sevgililer günü erken geliyor. 11 Şubat 2018 Pazar günü ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç hayranlarıyla Forum Aydın’da buluşacak.

Forum Aydın’ın Oğuzhan Koç sürpriziyle bu yıl Sevgililer Günü erken geliyor. Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu ve senarist kimliğiyle de milyonların sevgisini kazanan Oğuzhan Koç, “Gül ki Sevgilim”, “Aşkla Aynı Değil” ve “Ben Hala Rüyada” gibi hit şarkılarını seslendirmek üzere 11 Şubat 2018 Pazar günü saat 15.00’te Forum Aydın sahnesinde olacak. Romantik şarkılar eşliğinde unutulmaz bir Sevgililer Günü programı için tüm çiftler, Forum Aydın’a davet edildi.

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