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Fuar açılışını ünlü manken Deniz Akkaya yaptı

MAGAZİN HABERLERİ | 08.02.2018 14:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da başlayan iç giyim fuarının açılışını ünlü manken Deniz Akkaya gerçekleştirdi.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen iç giyim fuarının açılışını ünlü manken Deniz Akkaya ve sektörün önemli başkanları birlikte yaptı.

Fuar açılışını ünlü manken Deniz Akkaya yaptı

İstanbul’da başlayan iç giyim fuarının açılışını ünlü manken Deniz Akkaya gerçekleştirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen iç giyim fuarının açılışını ünlü manken Deniz Akkaya ve sektörün önemli başkanları birlikte yaptı. Açılış konuşmalarının ardından fuar alanın gezen Akkaya stantları ziyaret etti. Bir çocuk iç giyim standına gelen Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin için hediye verildi. Stantta fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Akkaya, "Bol satışlar diliyorum. Ayağımız inşallah uğurlu gelir" dedi.

"2018 yılı sektörümüz açısından daha iyi olacak"
Uluslararası ziyaretçilerinin olacağı fuarda pijama, sabahlık, ev giyimleri, iç çamaşırı koleksiyonları yer alıyor. Fuarın açılış konuşmasını yapan TİGSAD başkanı Osman Alyüz, geçtiğimiz yılı 6 milyar dolar ihracat ile kapatan iç giyim sektörü bu yıl 7 milyar dolar ciro yapacağını belirterek, "Uluslararası ticaretin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde fuarların düzenlediği bölgelerde ülkelerine getirdiği canlılık yadsınamaz bir gerçektir. 2018 yılının iç giyim ihracat hedeflerimize ulaşabilmek için dünyanın hemen her köşesine ürün vermeye devam ediyoruz” dedi. Fuar 8-10 Şubat arasında açık olacak" ifadelerini kullandı.
Fuar, 10 Şubat’a kadar açık kalacak.

Fuar açılışını ünlü manken Deniz Akkaya yaptı

Fuar açılışını ünlü manken Deniz Akkaya yaptı

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