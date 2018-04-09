Gani Güleç sinemaya adım atıyor

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren Gani Güleç, yıllarca satışını yaptığı kameraların bu kez arkasına geçmeye hazırlanıyor.
Elektronik mağazası sahibi Gani Güleç, “Koparan Koparana” isimli kısa metrajlı ilk filmini çekmeye hazırlanıyor.
Yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu yazdığı filmin çekimlerine çekimlere start verdi Gani Güleç, ilk sinema denemesinde amacının Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan önyargılardan kaynaklanan ayrımcılık hakkında insanları bilinçlendirmek olduğunu söyledi. “Her memleketin iyisi de kötüsü de var” diyen Gani Güleç, filmin beğenileceğini umduğunu ifade etti.
Çekimleri İzmir’in Çankaya semtinde bulunan Bit Pazarında gerçekleşecek filmde; tefecilik yaparak insanları sömüren bir esnafın yaşadıkları anlatılıyor. Yönetmenliğini Hakan Yalçın’ın üstlendiği film şimdiden büyük merak konusu oldu.
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