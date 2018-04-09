HABER

Gani Güleç sinemaya adım atıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren Gani Güleç, yıllarca satışını yaptığı kameraların bu kez arkasına geçmeye hazırlanıyor.Elektronik mağazası sahibi Gani Güleç, “Koparan Koparana” isimli kısa metrajlı ilk filmini çekmeye hazırlanıyor.Yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu yazdığı filmin çekimlerine çekimlere start verdi Gani Güleç, ilk sinema denemesinde amacının Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan önyargılardan kaynaklanan ayrımcılık hakkında insanları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Gani Güleç sinemaya adım atıyor

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren Gani Güleç, yıllarca satışını yaptığı kameraların bu kez arkasına geçmeye hazırlanıyor.
Elektronik mağazası sahibi Gani Güleç, “Koparan Koparana” isimli kısa metrajlı ilk filmini çekmeye hazırlanıyor.
Yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu yazdığı filmin çekimlerine çekimlere start verdi Gani Güleç, ilk sinema denemesinde amacının Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan önyargılardan kaynaklanan ayrımcılık hakkında insanları bilinçlendirmek olduğunu söyledi. “Her memleketin iyisi de kötüsü de var” diyen Gani Güleç, filmin beğenileceğini umduğunu ifade etti.
Çekimleri İzmir’in Çankaya semtinde bulunan Bit Pazarında gerçekleşecek filmde; tefecilik yaparak insanları sömüren bir esnafın yaşadıkları anlatılıyor. Yönetmenliğini Hakan Yalçın’ın üstlendiği film şimdiden büyük merak konusu oldu.

Gani Güleç sinemaya adım atıyor

Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyenÖmer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen
Doğu Karadeniz'de operasyon!Doğu Karadeniz'de operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gitar festivalinin son gününde Adanalı sanatçılar coşturdu

Gitar festivalinin son gününde Adanalı sanatçılar coşturdu

Dastar ve Kuzugöbeği Festivali’nde Koray Avcı rüzgarı

Dastar ve Kuzugöbeği Festivali’nde Koray Avcı rüzgarı

Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından hoşlanmıyorum

Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından hoşlanmıyorum

Highway’de Burcu Esmersoy rüzgarı

Highway’de Burcu Esmersoy rüzgarı

Aydın’da 8 nisan Romanlar günü coşkusu

Aydın’da 8 nisan Romanlar günü coşkusu

Hint sanatçı Khan’a şartlı tahliye

Hint sanatçı Khan’a şartlı tahliye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.