Gençler, sessiz diskoyu sevdi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DÜNYANIN dört bir yanında yeni akım olarak başlayan alternatif ve farklı eğlence tarzı 'sessiz disko' (silent disco), DJ David Şaboy ve Berna Öztürk'ün canlı performansıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Etkinlik yoğun ilgi gördü.

Antalya'da ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, her yaştan katılımcı kulaklıklarını takarak müzik eşliğinde özel disko pistinde dans etti. Sessiz diskoyu diğerlerinden ayıran özelliği ise müziğin kulaklıklardan yayınlanması oldu. Gençler, müziğin ritmiyle sessizlik içinde dans etti. Kulaklıklar üzerindeki seçeneklerden, isteyen David Şaboy'u isteyenler ise Berna Öztürk'ü dinledi. Kulaklıkları olmayanlar ise disko pistini uzaktan izlemeyi tercih etti.

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