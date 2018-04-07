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‘Girdap’ Diyarbakır sokaklarından festivallere uzanacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Bahis batağına saplanan insanların yaşadıkları sorunları ele alacak olan ‘Girdap’ filmi Diyarbakır’da çekilecek.

‘Girdap’ Diyarbakır sokaklarından festivallere uzanacak

Bahis batağına saplanan insanların yaşadıkları sorunları ele alacak olan ‘Girdap’ filmi Diyarbakır’da çekilecek. Yaklaşık bir ay sürecek çekimlerin ardından film festivallerine katılacaklarını belirten Yönetmen ve Senarist Mustafa Al, ödül ve ödüllerle dönmek istediklerini ifade etti.
Diyarbakır’da bahis batağına saplanan insanların yaşadıkları sorunları ele alacak olan ‘Girdap’ filmi bir basın açıklamasıyla kamuoyuna tanıtıldı. Bir kafede yapılan tanıtım toplantısına filmin Yönetmen ve Senaristi Mustafa Al, İl Kültür Müdürü Cemil Alp, Yeşilçam oyuncularından Bircan Kerem, ses sanatçısı Ali Aktaş ve filmin oyuncuları katıldı.
Burada konuşan Yönetmen ve Senarist Mustafa Al, “Çekimlerin tamamını Diyarbakır merkezde yapacağız. Filmin konusu Türkiye’nin kanayan yarası bahis illetinin yaşattığı, oluşturduğu mağduriyetleri konu edinen bir hikaye. Bunu yaparken Diyarbakır’ın güzelliklerini de ön plana çıkarmaya çalışacağız. Diyarbakır’ın sadece varoş, birkaç gecekondu mahalleden ibaret olmadığını esasen buranın gayet güzel yaşanılabilir, modern bir şehir olduğu izlenimini vermeye gayret edeceğiz. Bu bir ilk adım olacak belki, bundan sonra sanatsal anlamda Diyarbakır’da bununla ilgili çok daha iyi projelerin de olması bizim temennimizdir. Şahit olduğumuz olaylardan yola çıktık, mahallede, sokakta, kahvede gidip oturduğumuz arkadaşlar arasında neredeyse her 3 kişiden bir kişinin bulaştığı bir iş bu bahis illeti. Ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Ciddi anlamda şahit olduğum olaylar var. Yıkılan yuvalar var. İntihara teşebbüs eden insanlar var. Bunların hepsini biliyorum, sizler de biliyorsunuz bundan eminim. Buradan yola çıktım” dedi.

“Öncelikli hedef festivaller”
Filmin öncelikli hedefinin maddi kaygılar olmadığını vurgulayan Al, “Öncelikli hedefimiz festivaller. Umarız ki ödül ve ödüllerle döneriz. Tabi ondan sonraki süreç ticari olacak. Sinemalara vereceğiz filmi” diye konuştu.
Filmin başrolünde oynayacak Yeşilçam oyuncusu Bircan Kerem ise şunları söyledi:
“Diyarbakır benim gözümde doğunun incisidir. Neden Diyarbakır’da böyle aktiviteler olmasın ve ilerleyen zamanlarda o televizyonlardan izlediğimiz diziler Diyarbakır’da bir sinema platosuna dönüşmesin. Bu güzel şehrin ferdi olarak da sosyal medyadan tanıtımını zaten yapıyorum. Ama bu film vesilesiyle de Mustafa’nın kaleme aldığı ‘Girdap’ adlı sinema filminin Galip karakterinin oynamaktan başroller çerçevesinde çok mutlu oldum. Diyarbakır’da olmaktan, sizleri tanımaktan, Diyarbakır halkıyla tekrar kucaklaşmaktan çok mutluyum.”

‘Girdap’ Diyarbakır sokaklarından festivallere uzanacak

‘Girdap’ Diyarbakır sokaklarından festivallere uzanacak

‘Girdap’ Diyarbakır sokaklarından festivallere uzanacak

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