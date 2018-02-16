"Gönül Dostu Şener" öğrencilerle buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu, düzenlediği "Asosyal Olma Sosyal Ol" konulu söyleşide, "Türkiye’yi Uyandıran Adam "ve "Gönül Dostu Şener" lakaplarıyla tanınan radyocu Şener Duran’ı konuk etti.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye; Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli başta olmak üzere akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

30 yıllık meslek hayatındaki çalışmalarını ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşan Şener Duran, meslek hayatından bahsetti.

Radyoculuk mesleği hakkında merak edilenleri ve sosyal medya kullanımı hakkındaki izlenimlerini de aktaran Şener Duran, radyoculuğun yanı sıra televizyonculuk deneyimi olduğunu da dile getirdi.

"Sesimden tanımasından mutlu oluyorum"

Mesleğinden dolayı, günlük hayatta yaşadığı ilginç olaylardan da bahseden Şener Duran, "Yüzden tanınmasam da insanların beni sesimden tanımasından mutlu oluyorum. İnsanların sizi sesinizden tanıması çok güzel bir şey” diye konuştu.

Söyleşi sonunda Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu temsilcileri ünlü radyocuya çiçek takdim ederek paylaştığı tecrübeler için teşekkür etti.