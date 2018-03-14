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Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Bodrum’da ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı’nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülendi.

Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı’nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Sevda Aktolga Bodrum’da düzenlenen özel bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Şener Şen’in ’Vecihi’ karakterini canlandırdığı ’Gülen Gözler’ ve Yılmaz Güney’in ’Yol’ filmlerinde de rol alan Aktolga’yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Asıl mesleği diş hekimliği
Söyleşide kısa bir konuşma yapan Yeşilçam’ın gülen yüzü Sevda Aktolga, kendisinin asıl mesleğinin diş hekimliği olduğunu hatırlatarak, "Sinema benim her şeyim, çok büyük tutkumdu. Ben oyunculuğa tiyatro ile başladım, daha sonra sinema ile tanıştım. Sinema ve tiyatronun benim için her zaman ayrı bir yeri vardır" dedi.

Sevda Aktolga kimdir?
1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sevda Aktolga, "Hababam Sınıfı Tatilde" filminde Sevda ve "Gülen Gözler" filminde Hikmet karakterleri ile hafızalarda yer edindi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmasına rağmen oyunculuğa yönelen Aktolga, "Cennetin Çocukları" adlı sinema filmiyle 1977 yılında sanata adım attı. Daha sonra "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Bir Yıldız Doğuyor", "Katma Değer Şaban", "Milyarder", "Üvey Baba", "Büyük Buluşma", "Unutma Beni", "Baba Evi", "Binbir Gece" ve "Aşk Oyunu" gibi projelerde rol aldı.

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