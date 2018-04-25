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Hadise’yi yıkan haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Hadise’nin Bodrum Yalıkavak’ta bulunan La Plaj isimli işletmesi, belediye ekipleri tarafından kamusal alanı işgal ettiği gerekçesiyle yıkıldı.Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz’ün Yalıkavak Mahallesi’nde iki yıldır işlettikleri La Plaj isimli işletmeleri, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Hadise’yi yıkan haber

Ünlü sanatçı Hadise’nin Bodrum Yalıkavak’ta bulunan La Plaj isimli işletmesi, belediye ekipleri tarafından kamusal alanı işgal ettiği gerekçesiyle yıkıldı.
Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz’ün Yalıkavak Mahallesi’nde iki yıldır işlettikleri La Plaj isimli işletmeleri, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Ünlü sanatçının 2 yıldır işletmeciliğini yaptığı mekanın ruhsatsız olduğu ve mülk sahibiyle borç yüzünden mahkemelik olduğu iddia edildi.
Sahildeki eğlence mekanı, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından işletmenin kamusal alanı işgal eden kısımlarının olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz gün dozer ve kepçelerle yıkıldı. Büyük bölümü yıkılan işletmenin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Hadise’yi yıkan haber

Hadise’yi yıkan haber

Hadise’yi yıkan haber

Hadise’yi yıkan haber

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