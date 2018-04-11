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Haluk Levent, 1 Mayıs'ı madencilerle kutlayacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'ta maden işçileriyle birlikte kutlayacağını bildirdi.

Haluk Levent, 1 Mayıs'ı madencilerle kutlayacak

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'ta maden işçileriyle birlikte kutlayacağını bildirdi.
Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1 Mayıs'ı Zonguldak'ta madenci ve aileleriyle birlikte kutlayacağız. Herkesi bekliyoruz" dedi. Birçok hayranı Haluk Levent'i destekleyen tweet'ler attı. Haluk Levent, 7 Kasım 2017'de de Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirilmesi iddialarına karşı 21 saat boyunca maden ocağından çıkmayarak eylem yapan maden işçilerini ziyaret etmişti.

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Haluk Levent, 1 Mayıs'ı madencilerle kutlayacakHaluk Levent, 1 Mayıs'ı madencilerle kutlayacakHaluk Levent, 1 Mayıs'ı madencilerle kutlayacak

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