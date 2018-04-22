Haluk Levent yeleğini açık artırmayla satışa çıkardı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, konserlerinde giydiği yeleğini geliri yardım organizasyonlarında kullanılmak üzere açık artırmayla satışa çıkardı.

Sosyal medya hesabından yeleğini açık artırmayla satışa çıkartan Haluk Levent, "Bu yeleğimi bu tweet’in altında açık artırmaya sunuyorum. Eee AHBAP’a para lazım. Kazanan arkadaşımıza yemek ısmarlayacağım, ona komik hikayelerimi anlatacağım. Kazanan belli olduktan sonra AHBAP’a makbuz karşılığı bağış yapacak ve sonra yemeğe çıkacağız" şeklinde paylaşım yaptı.

Satıştan elde edilecek gelir, Anadolu Halk ve Barış Platformunun (AHBAP) çeşitli yardım faaliyetlerinde kullanılacak.