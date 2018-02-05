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Hande Yener, "Gündemde şehitlerden başka bir şey olmamalı"

MAGAZİN HABERLERİ | 05.02.2018 04:31 | Son Güncelleme

Uludağ’da düzenlenen ‘Selfy Whitefest 2018’ kapsamında sahne alan şarkıcı Hande Yener, gündemde sadece şehitlerin olması gerektiğini vurguladı.Uludağ’da geleneksel olarak düzenlenen gençlik festivali ikinci etap başlangıcı ünlü şarkıcı Hande Yener ile oldu.

Hande Yener, "Gündemde şehitlerden başka bir şey olmamalı"

Uludağ’da düzenlenen ‘Selfy Whitefest 2018’ kapsamında sahne alan şarkıcı Hande Yener, gündemde sadece şehitlerin olması gerektiğini vurguladı.
Uludağ’da geleneksel olarak düzenlenen gençlik festivali ikinci etap başlangıcı ünlü şarkıcı Hande Yener ile oldu. Birçok şarkıcının sevenleri ile buluşacağı ‘Selfy Whitefest 2018’ ikinci etap kapsamında ünlü şarkıcı Hande Yener, bir hotelde sahne aldı. Sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilere açıklamada bulunan Yener, “Aslında çok zor günler geçiriyoruz. Sınırda Mehmetçiğimiz bizler için savaşıyor. Yine çok şehidimiz var, aslında gönül hiçbir şey yapmak istemiyor ama bir taraftan işimiz olduğu için devam ediyoruz. Bugünde okuyan öğrencilerimize moral için bu konseri veriyorum, sesimizi kimse kesememeli diye düşünüyorum. Kalbim şehitlerimizle, gündemde şehitlerimizden başka bir şey olmamalı. Ben teferruatım, gündem bu kadar can yakıyorken benim özel hayatımı ya da başkalarının günlük basit konularını konuşmayı yakıştıramıyorum. Umarım yayınlarda daha fazla şehitlere yer verilir” dedi. Sahneye beyaz bir kostümle çıkan Yener’e dansçılar ederken sevenlerine 2 saat boyunca birbirinden güzel şarkılarını söyledi.

Hande Yener,

Hande Yener,

Hande Yener,

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