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Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 04:19 | Son Güncelleme 8 saat önce

Şarkıcı Hande Yener, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Yener, gelen tepkiler sonrası fotoğrafı hesabından kaldırdı.

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı.

Bu listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti.

HANDE YENER'DEN SKANDAL PAYLAŞIM! SEREN SERENGİL'İN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.

Hande Yener bu davranışından sonra Twitter'da Trend Topic oldu.

Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Hande Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş...

SEREN SERENGİL'DEN HANDE YENER'E CEVAP

Hande Yener'in skandal paylaşımından sonra Seren Serengil Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:" Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."

ATIŞMA SÜRÜYOR
Serengil bu açıklamanın ardından da, Yener'in bir klibiden bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kafalar hangi kafalar Hande" notunu ekledi.

Hande Yener ise Serengil'in eski bir röportajında yer alan '15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandık' açıklamasını paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ulann ne rezil mahluklarsınız utanma denen birşey yok allah korkusu yok .
dinsizin hakkından imansız gelirmiş
seren serengil şimdi içinden hande yenere teşekkür ediyordur.seren serengil artık bu fotolardan sonra işsiz kalmaz.
İtal angus ital saman ital et den sonra ital sanatçı ya doğru gidiyoruz.
hande kendi üstsüz fotoğrafını da paylaşsana bir de seni görelim ne dersin!
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