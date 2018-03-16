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"Hazalım" en çok istek alan parça oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

Müziği, yapmış olduğu hayırlar ve TV programları ile adından sıkça söz ettiren Erzurumlu sanatçı Ülkü Eyupoğulları yeni çalışması ’Hazalım’ isimli şarkısını güzel bir kliple taçlandırarak bir başarıya daha imza attı.

Müziği, yapmış olduğu hayırlar ve TV programları ile adından sıkça söz ettiren Erzurumlu sanatçı Ülkü Eyupoğulları yeni çalışması ’Hazalım’ isimli şarkısını güzel bir kliple taçlandırarak bir başarıya daha imza attı. Kısa sürede gönüllere taht kuran “Hazalım” şarkısı ve klibi radyolarda ve müzik kanallarında en çok istek alan şarkılar arasında yerini aldı.
Söz ve müziği Güçlü Soydemir’e ait olan “Hazalım” isimli şarkının klibinde de yer alan Güçlü Soydemir, “Biz sanatçılar her daim birbirimize destek olmalıyız. Güçlü müzik şirketimizin Ülkü hanım gibi sesi ve kişiliği ile gönüllere taht kurmuş dostlara her daim kapısı açıktır. Her daim desteğimizle böyle dostların yanındayız” dedi.
Ülkü Eyupoğulları ise klibin gördüğü ilgiden son derece mutlu olduğunu belirterek, “Müzik adına başta Güçlü Soydemir olmak üzere kaliteli insanlarla çalıştık ve ortaya güzel bir iş çıktı. Bunu aldığımız güzel tepkiler de kanıtlıyor zaten. Emeği geçen herkese başta şirketimiz Güçlü müziğe tüm çalışanlarına ve değerli Güçlü Soydemir’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Eyupoğulları ayrıca Erzurum’un kültür sanat adına başta kendi sanatçılarına biraz daha kıymet ve değer vermesini beklediklerini belirtti.
Erzurumlu sanatçı Eyupoğulları, Güçlü Soydemir ile birlikte 15 Nisan’da İstanbul’da sanatçıların ve gazetecilerin katılacağı bir albüm tanıtım galası düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

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