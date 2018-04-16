Highway’de Çağla Şikel coşkusu

Türkiye’nin başarılı sunucu ve mankenlerinden Çağla Şikel, Highway Alışveriş Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.
Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, magazin dünyasının ünlü isimlerinden Çağla Şikel’i düzenlediği etkinlikle sevenleriyle buluşturdu. Çağla Şikel’i daha yakından görmek için saatler öncesinden alışveriş merkezinde kurulan alanda yerlerini alan sevenleri, Şikel’in gelmesiyle büyük coşku yaşadılar. Etkinlikte sevenleriyle karşılıklı sohbet eden ve merak edilen soruları cevaplayan başarılı manken, meslek hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Etkinliğin sonunda Çağla Şikel, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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