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Hilal-Leon çifti finalde

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 12:47 | Son Güncelleme

 ABD’nin reality şov ve magazin kanalı E!

Hilal-Leon çifti finalde

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ABD’nin reality şov ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği “En İyi TV Çifti” anketinde, Vatanım Sensin dizisinin “Hilal - Leon" çifti finale kaldı.
Uluslararası birçok dizideki çiftin aday gösterildiği ankette, Kanal D’nin sevilen dizisi Vatanım Sensin’de Miray Daner ve Boran Kuzum’un canlandırdıkları Hilal - Leon çifti, aldığı oylarla 64 çift arasından finale kalmaya hak kazandı. Hilal - Leon çiftinin finaldeki rakibi Arrow dizisinden Oliver - Felicity çifti olurken, kanalın internet sitesi üzerinden yapılan oylama 22 Şubat’ta sona erecek.

Hilal-Leon çifti finalde

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