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Hilton’da canlı müzik keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

Van’ın beş yıldızlı otellerinden Double Tree BY Hilton Van Oteli, her çarşamba günü müşterilerine canlı müzik ziyafeti veriyor.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Double Tree BY Hilton Van Otel Satış Müdürü Hülya Elban, müşterilerine en güzel ve kaliteli hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirterek, “Gerek otelimizde kalan gerekse dışarıdan gelen misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız sürekli devam ediyor.

Hilton’da canlı müzik keyfi

Van’ın beş yıldızlı otellerinden Double Tree BY Hilton Van Oteli, her çarşamba günü müşterilerine canlı müzik ziyafeti veriyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Double Tree BY Hilton Van Otel Satış Müdürü Hülya Elban, müşterilerine en güzel ve kaliteli hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirterek, “Gerek otelimizde kalan gerekse dışarıdan gelen misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında her çarşamba akşamı saat 19.00 ila 22.00 arası misafirlerimize Esperanza salonumuzda canlı müzik ziyafeti sunuyoruz. Orkestramız tarafından seslendirilen slov şarkılar ve ikramlarımızla misafirlerimiz güzel bir gece yaşamanın tadına varıyor. Bunun yanında yine Esperanza salonumuzda doğum günleri, partiler gibi özel günler de kutlanmaktadır” dedi.
Elban, misafirlerin bilgi ve rezervasyon için 0 432 227 0227 numaralı hattan kendilerine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Hilton’da canlı müzik keyfi

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