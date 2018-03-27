İclal Aydın Forum Trabzon’da sevenleriyle buluştu

Forum Trabzon “Üç Kız Kardeş” kitabının imza günü için sanatçı ve yazar İclal Aydın’ı ağırladı.

Yazdığı kitaplar ile adından sıkça söz ettiren, çok satanlar listelerine giren, üç kuşağın severek okuduğu ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın, yeni kitabı Üç Kız Kardeş’ in imza günü için Forum Trabzon’da okurlarıyla buluştu.

Türkan, Dönüş ve Derya isimli birbirini çok seven üç kız kardeşin Ayvalık’tan İstanbul’a uzanan hikayelerini anlatıldığı kitabının yoğun ilgi görmesinden memnuniyetini dile getiren ünlü sanatçı, hayranlarının fotoğraf ve imza taleplerini geri çevirmedi.