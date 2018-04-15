İclal Aydın’a Diyarbakır’da yoğun ilgi

Diyarbakır’da düzenlenen imza gününe katılan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’a okurları yoğun ilgi gösterdi. Aydın, “Diyarbakır’ın bir kültür sanat şehri olması, bu şekilde bir ilgi, herkesin duyması gereken bir şeydir” dedi.

Son çıkan romanı “Üç Kız Kardeş” ile dikkat çeken ve kitapları çok satanlar listesine giren ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, Diyarbakır’da Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi’nde okurlarıyla bir araya geldi. İmza gününe okurlarının yoğun ilgi gösterdiği Aydın, çok uzun bir Türkiye turnesine çıktığını ifade ederek, “Türkiye’de ilk defa bir yazar şehir şehir dolaşıyor. Hikaye, aynı annenin farklı yönlerini alan üç kız kardeşin hikayesi ama benim savunduğum bir şey var. O da kadın kardeşliği. Bugün benim ülkemin en çok ihtiyaç duyduğu şey budur. Savunduğum budur ve Diyarbakır’da da gördüğünüz gibi kadınlı erkekli kardeşliğe sahip çıkanlar burada” diye konuştu.