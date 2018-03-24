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İrem Derici arabadan düşme tehlikesi yaşadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

Denizli’de bornoz günü için düzenlenen kortejde üstü açık nostalji arabası ile korteje katılan sanatçı İrem Derici, düşme tehlikesi yaşadı.Denizli’de düzenlenen bornoz tanıtım etkinlikleri için düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan ses sanatçısı İrem Derici, korteje katıldığı üstü açık nostalji arabasında, bir anada aracın hareket etmesi ile düşme tehlikesi yaşadı.

Denizli’de bornoz günü için düzenlenen kortejde üstü açık nostalji arabası ile korteje katılan sanatçı İrem Derici, düşme tehlikesi yaşadı.
Denizli’de düzenlenen bornoz tanıtım etkinlikleri için düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan ses sanatçısı İrem Derici, korteje katıldığı üstü açık nostalji arabasında, bir anada aracın hareket etmesi ile düşme tehlikesi yaşadı. Kortejde üstü açık araçtan hayranlarını selamlayan sanatçı, kortejdeki diğer araçların korna sesi ile bir anda arkasını döndü ve dizleri üzerinde koltukta ayağa kaktı. Bindiği aracın hareket etmesi ile düşme tehlikesi yaşayan sanatçıyı yanındakiler tuttu.
Popçu İrem Derici 2014 yılında Denizlili radyo programcısı Rıza Esendemir ile evlenip yaklaşık bir yıl sonra da boşanmıştı.

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