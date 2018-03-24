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İrem Derici, Bornoz Günü'nde otomobilden düşme tehlikesi atlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü'nde pop müzik şarkıcısı İrem Derici, bornoz giyip, üstü açık otomobille kortej yürüyüşe katıldı.

İrem Derici, Bornoz Günü'nde otomobilden düşme tehlikesi atlattı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü'nde pop müzik şarkıcısı İrem Derici, bornoz giyip, üstü açık otomobille kortej yürüyüşe katıldı. Derici, otomobilin koltuğunda dizlerinin üzerinde durup, sevenlerini selamlarken düşme tehlikesi geçirdi.
7'nci Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü, Denizli Ticaret Odası önünde düzenlenen törenle başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun marşlar çalmasının ardından etkinliğe katılan iş insanları ve vatandaşlar, kendilerine dağıtılan bornozları giydi. Ünlü manken Şebnem Schaefer ile şarkıcı İrem Derici de bornoz giyen ünlü isimler arasında yer aldı. Manken Şebnem Schaefer, alandaki Denizli'nin simgesi olan bir horoz heykeli önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Şarkıcı İrem Derici ise kendisi için özel hazırlanan püsküllü bornozu ile dikkat çekti.
Buradaki törenin ardından kortej yürüyüşüne geçildi. Etkinliğe katılanlar, üzerlerinde bornozlarla Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Delikliçınar Meydanı'na kadar yürüdü. Şarkıcı İrem Derici, kortej yürüyüşüne üstü açık, klasik bir otomobilin arka koltuğuna binerek katıldı. Hayranları Derici'nin etrafını sarıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendi şarkılarını bornoza uyarlayıp, söyleyen ve oldukça eğlenen Derici, kortej yürüyüşü sırasında koltuğun üzerine çıkıp, dizlerinin üzerinde hayranlarını selamladığı sırada otomobil aniden hareket edince, düşme tehlikesi yaşadı. Son anda yanındakilerin tutarak düşmekten kurtardığı Derici, kısa süreli şok yaşadı. Kortej yürüyüşü Delikliçınar Meydanı'nda ulaşılmasıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İrem Derici, Bornoz Günü'nde otomobilden düşme tehlikesi atlattıİrem Derici, Bornoz Günü'nde otomobilden düşme tehlikesi atlattıİrem Derici, Bornoz Günü'nde otomobilden düşme tehlikesi atlattıİrem Derici, Bornoz Günü'nde otomobilden düşme tehlikesi atlattı

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