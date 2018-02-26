İsmail Hacıoğlu Mehmetçik Kûtulamâre Dizisi’nde

TRT 1’de yayınlanan ve bu sezonun en iddialı yapımlarından birisi olarak gösterilen Mehmetçik Kûtulamâre Dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Son olarak Ayla filmiyle Türkiye kadar uluslararası alanda da gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, Mehmetçik Kûtulamâre dizisinde.
Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Mehmetçik Kûtulamâre Dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve Özgü Kaya’nın rol aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisine bu hafta yayınlanacak 6. Bölümünden itibaren İsmail Hacıoğlu’da katıldı.
Son olarak “Kayıtdışı” dizisi ve Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni oynadığı “Ayla” filmindeki performanslarıyla takdir toplayan ve uluslararası alanda da gündeme gelen İsmail Hacıoğlu’nun, Mehmetçik Kûtulamâre Dizisi’nde Osmancık Taburu’nun neferlerinden birisine hayat vereceği öğrenildi.
İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı ve Ayla gibi filmlerle ulusal ve uluslararası alanda bir çok ödül alırken Mehmetçik Kûtulamâre Dizisi’nde de büyük bir performans göstermesi bekleniyor. Mehmetçik Kûtulamâre Dizisi’nde, Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık Taburu’nun zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları ile birlikte Kûtulamâre’de, İngilizlerin tarihte yaşadığı en büyük mağlubiyet konu olarak yer alıyor.
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