İspanya’nın meşhur festivali hazırlıkları başladı

İspanya’nın Valencia şehrinde her yıl 15 ila 19 Mart tarihleri arasında kutlanan geleneksel “Las Fallas Festivali” hazırlıkları başladı.

Baharın gelişini kutlamak amacıyla yapılan festivali her yıl milyonlarca kişi ziyarete geliyor. Fallas Festivali’nde 1 yıl boyunca ahşaptan yapılan dev heykeller yakılmak üzere hazırlanıyor. Aralarında ressam ve mimarlardan oluşan ve Fallas adı verilen grup, yıl boyunca bu festival için hazırlanıyor. Grup, ahşap, tahta, kağıt ve plastik benzeri malzemeler kullanarak devasa heykeller hazırlıyor ve heykellere de Fallas deniliyor. Festival kapsamında hazırlanan dev heykeller Valencia’nın farklı yerlerine yerleştiriliyor. Hazırlıkların tamamlanmasıyla görsel şölene dönüşen festival ziyaretçi akınına uğruyor.

Efsaneye göre ise festival, San Jose adında bir marangozun atölyesinin ve oyuncaklarının yanmasıyla başlıyor. Jose’yi sevenler de onu unutmayıp her yıl mart ayında yaptıkları dev heykelleri yakarak anmaya başlıyor. Ayrıca Valencialılar, yaktıkları heykellerle, tüm kötülüklerden kurtulup baharla birlikte küllerinden yeniden güzelliklerin doğacağına inanıyorlar.