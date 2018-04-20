HABER

İsveçli ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 21:36 | Son Güncelleme

İsveçli ünlü DJ Avicii’nin Umman’ın Maskat şehrinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.İsveçli Meşhur DJ Avicii 28 yaşında hayatını kaybetti.

İsveçli ünlü DJ Avicii’nin Umman’ın Maskat şehrinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.
İsveçli Meşhur DJ Avicii 28 yaşında hayatını kaybetti. DJ’yin yayıncısı asıl adı Tim Bergling olan Avicii’nin bugün öğleden sonra Umman’ın Maskat şehrinde ölü bulunduğunu basına duyurdu. Ölüm nedeninin söylenmediği açıklamda,sanatçının ailesinin istediği üzerine Avicii’nin ölümüne dair detaylı bilgiye yer verilmedi.

Erken seçime giden kaybediyorErken seçime giden kaybediyor
Erken seçim kararı gece yarısı alındıErken seçim kararı gece yarısı alındı
Cami avlusunda 'gey' oyunu!Cami avlusunda 'gey' oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada Esra Erol buldu

29 yıldır aradığı babasını 10 dakikada Esra Erol buldu

Nazlı Hamarat’ın acı günü

Nazlı Hamarat’ın acı günü

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Kuşadası’nda akordeon konseri

Kuşadası’nda akordeon konseri

Köyde mehteranlı düğün

Köyde mehteranlı düğün

Edis çocukların izdihamına uğradı

Edis çocukların izdihamına uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.