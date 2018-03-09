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"Kalk Gidelim" setinin kadınlarına büyük jest

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 11:02 | Son Güncelleme

Cumartesi akşamları vatandaşların ilgiyle izlediği dizi "Kalk Gidelim"in setinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sette görev alan kadınlara yapılan sürpriz karşısında eğlenceli anlar yaşandı.Cumartesi akşamları TRT 1’de yayınlanan ‘Kalk Gidelim’ seti, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla beklenmedik sürprizler ve eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı.Kalk Gidelim dizisine emeği geçen oyuncusundan ışıkçısına, bütün erkeklerin sabahın ilk ışıklarında sete giderek hazırladıkları kahvaltı masasıyla, yine dizi için görev alan oyuncusundan makyözüne tüm kadınların gülümsemesine neden oldu.

Cumartesi akşamları vatandaşların ilgiyle izlediği dizi "Kalk Gidelim"in setinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sette görev alan kadınlara yapılan sürpriz karşısında eğlenceli anlar yaşandı.
Cumartesi akşamları TRT 1’de yayınlanan ‘Kalk Gidelim’ seti, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla beklenmedik sürprizler ve eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı.
Kalk Gidelim dizisine emeği geçen oyuncusundan ışıkçısına, bütün erkeklerin sabahın ilk ışıklarında sete giderek hazırladıkları kahvaltı masasıyla, yine dizi için görev alan oyuncusundan makyözüne tüm kadınların gülümsemesine neden oldu. Kahvaltı masasına oturan kadınlara hizmet etmek de yine erkeklere düştü.
Kendi elleriyle hazırladığı menemeni arkadaşlarına ikram eden Ufuk Özkan, "Açık net. Kadınlar başımızın tacı. Onlar olmasaydı biz olamazdık" dedi. Erkan Sever ise çay servisini üstlendi ve "Büyük üstat Neşet Ertaş’ın da dediği gibi kadınlar insandır biz insanoğlu" diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Yapımcı Eyüp Üstün’ün de tüm kadınlara gönderdiği karanfillerle dizideki kadınlar büyük sürpriz yaşadı. Karanfiller yine set erkekleri tarafından kadınlara verildi.
Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Erkan Sever paylaşırken, dizide Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Onur Seyit Yaran, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

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