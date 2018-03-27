Karadenizli ünlü sanatçı Resul Dindar’ın anne ve babası trafik kazası geçirdi

Karadeniz ezgilerini son yıllarda en güzel şekilde seslendiren Karadenizli sevilen sanatçı Resul Dindar’ın anne ve babası trafik kazası geçirdi.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sularında Arhavi-Hopa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletleriyle Arhavi ilçesinden Hopa istikametine doğru seyreden Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar, yola düşen kaya parçasını fark edemediler ve kaya parçasına çarpmaları sonucunda motosiklet hâkimiyetini kaybedip yola savruldular.

Kazada motosiklet sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Meliha Dindar ise Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ünül sanatçı anne ve babasının sağlığı ile yakından ilgilenmek için memleketine geldiği öğrenildi.