‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galası Karabük’te yapılacak

6 Nisan’da vizyona girecek olan ‘Karımı Gördünüz mü?’ sinema filminin basın toplantısı Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlendi. Basın toplantısına Yönetmen Bülent Pelit, oyuncular Esra Sönmezer, Erdi Ünver (Survivor Erdi), İrfan Aslanhan, Uygulayıcı Yapımcı Suat Yücelen , İletişim Danışmanı Çağlar Tuncer, Organizatör Engin Taşkıran ve ekibin diğer üyeleri katıldı. ‘Karımı Gördünüz mü?’ sinema filminin yönetmeni Bülent Pelit, filmin bir yaz filmi olduğunu Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 haftalık, İstanbul’da da 1 haftalık çekim yapıldığını ifade ederek, “Hemen hemen 25 kişilik bir ekip. Absürt komedi kategorisinde çok keyifli bir çalışma oldu. Ekol olarak Yeşilçam ekolünden gelmekteyim. Yeşilçam olayını mümkün oldukça yansıtmaya çalıştık. Yeşilçam ekolünün son jenerasyonlarından biriyim. Amacımız bu ekolü tekrardan canlandırmak. Bunu tekrar yaşatabilir miyiz, sektöre tekrardan döndürebilir miyiz bunun çabasındayız. Bizim ekibimiz komple Yeşilçam kökenli. Yaş ortalaması 60’lı yaşlarda olan bir ekibimiz var. Filmimizde küfür kullanmamaya çalıştık” dedi. En büyük sorunun kapital sermaye olduğunu dile getiren Yönetmen Bülent Pelit, “Çok pahalı bir iş yapıyoruz . Hayalimizi kurguluyoruz. Yaratıcılık bir yere kadar gelebiliyor. Bizimde hayalimize inanan yapımcımız oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sektörümüz çok maliyetli ve riskli bir iş. Bu işe gönül verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Güzel bir gişe yapmayı planlıyoruz.”

Filminde ‘Hülya’ karakterini canlandıran Esra Sönmezer, film projesi üzerinde çalıştıklarını teklif geldiğinde de balıklama atladığını ifade ederek, “Bu film başarılı oldu. Güzel bir gişe yapmayı planlıyoruz” dedi.

Oyuncu İrfan Aslanhan ise konservatuara girdiğinde oyunculuk yapmayı hedeflediğini ifade ederek, “Bülent Hocanın backrounduna baktım. Bülent Hocanın, babasının, kardeşinin bir çok Yeşilçam filminde parmağı var. Ivana Sert, Peker Açıkalın başrol gibiler birde gizli gençlerden oluşan başrolü var. Safranbolu’da galamıza gelen genç kardeşlerimiz tatil beldesinde geçen bir gençlik filmi izleyecekler. Çok zor bir dönemi atlattık. 2 nesil bir araya geliyor” dedi.

“Kuzenimle aynı filmde oynadım”

Survivor Erdi olarak tanınan Erdi Ünver, gelen mesajlardan Safranbolu’da olan fan kitlesinden haberdar olduğunu ve fan kitlesiyle görüşeceğini dile getirerek, “Oyunculuk eğitimlerimi tamamladım. 3 sinema filmi çektim. Bu ilk yayınlanacak filmim. Bülent Hoca, usta oyuncularla çalışma imkanı sundu. Kuzenimle aynı filmde oynadım. Berna Öztürk’le kuzeniz. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz. İnsanları en azından 1.5 saat güldürebilmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca Yönetmen Bülent Pelit, 6 Nisan 2018 cuma günü vizyona girecek olan ‘Karımı Gördünüz mü?’ sinema filmi ana vizyon galası Safranbolu ve Karabük’te tüm oyuncuların katılımıyla olacağını ve oyuncuların halkla birlikte Karabük’teki sinemalarda filmi izleyeceklerini belirtti.