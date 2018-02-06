Kenan Doğulu, Uludağ'da hayranlarını coşturdu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Bilyoner Winterfest 2018 etkinliği kapsamında konser veren Kenan Doğulu, yüzlerce üniversiteli gence, unutulmaz bir gece yaşattı.

Uludağ'da, Winterfest 2018 etkinlikleri dün gece de Kenan Doğulu konseri ile devam etti. Kenan Doğulu, Kardeşi DJ Ozan Doğulu’nun da katıldığı konserde, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Doğulu'nun dansları ve sahne şovu alkış aldı. Kenan Doğulu, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

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