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Kerkük’ten göç etti, sosyal medyada hayatı değişti

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

’Yıkılmışım Ben’ parçasını videoya çekip arkadaşına gönderen Kerkük’lü Hüseyin Türkmen, arkadaşının videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine meşhur oldu.Arabasında söylediği İbrahim Tatlıses’in ’Yıkılmışım Ben’ parçasını videoya çekip arkadaşına gönderen ve arkadaşının bu videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine Kerkük’lü Ses Sanatçısı Hüseyin Türkmen’in hayatı değişti.

’Yıkılmışım Ben’ parçasını videoya çekip arkadaşına gönderen Kerkük’lü Hüseyin Türkmen, arkadaşının videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine meşhur oldu.

Arabasında söylediği İbrahim Tatlıses’in ’Yıkılmışım Ben’ parçasını videoya çekip arkadaşına gönderen ve arkadaşının bu videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine Kerkük’lü Ses Sanatçısı Hüseyin Türkmen’in hayatı değişti. Türkmen’in videonun sosyal medyada binlerce beğeni ve tıklama alması müzik yapımcılarını dikkatini çekti. Videonun TRT Müzik Yapım Yönetmeni Mürşit Arslan ile tanışmasına vesile olduğunu aktaran Türkmen, hayatı ve müzik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkmen ayrıca İsveç üzerinden Eurovision’a katılmak istediğini söyledi.

Kerkük’ten 25 sene önce göç ettiğini belirten Hüseyin Türkmen, ’’O zaman Irak’ta savaş vardı. Biz de günlerce ve haftalarca yürüyerek Kerkük’ten ayrıldık, göç ettik. Önce İran tarafına gittim. Oradan da Türkiye’ye geldim. 6 sene Türkiye’de kaldım. Bir çok zor işte çalışarak ayakta kalmaya çalıştım. Daha sonra İsveç’e göç ettim. 16 yıldır İsveç’te yaşıyorum. Gerçek gurbetçilik ve zorluk İsveç’te başladı. Çünkü Türkiye’de o kadar yabancılık hissetmemiştim. Türkiye ezanıyla, diliyle, her şeyiyle kendi ülkemiz gibi” dedi.

Çektiği videonun sosyal medyada nasıl yayıldığı konusunda açıklama yapan Türkmen, ’’Arabada, İbrahim Tatlıses’in ’Yıkılmışın Ben’ parçasına çektiğim videoyu arkadaşımla paylaştım. Ona WhatsApp üzerinden göndermiştim. O da internette paylaşmış. Daha sonra bir baktım insanlar beni sosyal medya üzerinden takibe başladı. Şarkılarım tıklanmaya ve dinlenmeye başladı. Daha sonra benden şarkı istediler. Tabii önce bir garip oldum. Arkadaşıma neden böyle yaptın, neden paylaştın diye sitem ettim. Açıkçası benim böyle bir amacım yoktu. Bu duruma vesile olacağını bilmiyordum. Tamamen tesadüf oldu’’ şeklinde konuştu.

Sosyal medyada çok miktarda izlenmem, TRT Müzik Yapım Yönetmeni Mürşit Arslan ile tanışmama vesile oldu diyen Türkmen, ’’Böylece Türkiye’ye geldik, albüm yapmaya karar verdik ve birlikte çalıştık. Beni Türkiye’nin ünlü sanatçılarıyla tanıştırdı. Biri Selami Şahin diğeri ise Ahmet Selçuk İlkan. Daha sonra stüdyoya gittik, Özcan Şenyaylar ile müzik çalışması yaptık. Albümümüz hazır oldu. Albüm 4 parçadan oluşuyor, bir tanesi remix. 2 tanesinin söz ve müziği bana ait. Hem söz yazıyorum hem de müzik yazıyorum. Albüm bittikten sonra klip çalışmalarına girdik. İsveç’te bir klip çekmiştim, ikinci klibi Türkiye’de çekmiştim. İkinci klip kendi şarkım, söz müziği bana ait olan ’Ne Gereği Var’ isimli parça. İsveç’te çektiğim klip; İsveç’te güzel manzara eşliğinde ’Yıllarım Gitti’ parçası’’ diye konuştu.

’’Hedefim; İsveç üzerinden Eurovision’a katılmak’’
Gelecek için hedeflerini açıklayan Türkmen, ’’İnsanlardan güzel tepki alınca ilerisi için şunu düşündüm: İsveç üzerinden Eurovision’a katılmak. Alt yapılarını hazırlamaya başladım. Müzik tamamen hazır, müzik bana ait sadece çalınması gerekiyor. Sözleri İngilizce olacak. Böyle bir şans ya da imkan olursa benim için yeni ve artı bir şey olur. Arabesk, fantezi ve pop müziği okuyabiliyorum. Her dilden ve her telden çalabildiğim için bana zor gelmiyor’’ açıklamalarında bulundu.

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