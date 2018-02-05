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Kibarlık Budalası Bursalı sanat severler le buluştu

MAGAZİN HABERLERİ | 05.02.2018 10:51 | Son Güncelleme

Moliere’nin meşhur eseri ‘Kibarlık Budalası’, ünlü tiyatrocu ve yazar Haldun Dormen ile usta sanatçıların performansıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen’in seneler sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası adlı tiyatro, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda sahnelendi.

Moliere’nin meşhur eseri ‘Kibarlık Budalası’, ünlü tiyatrocu ve yazar Haldun Dormen ile usta sanatçıların performansıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen’in seneler sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası adlı tiyatro, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda sahnelendi. Bursalı sanatseverlerin ilgi gösterdiği oyunun uyarlamasını İpek Kadılar yaptı. Hakan Altıner’in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi, kostüm tasarımı Türkan Kafadar, dekor tasarımı Gizem Gürsel - Sedef Kermen, ışık tasarımı Cengiz Özdemir‘e ait. Oyunda Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Caner Tör, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek rol alıyor.
17. yüzyıl Fransa’sında cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in asilzade olma çabasının anlatıldığı oyun, izleyenleri kahkahaya boğdu. Yaklaşık iki saat süren tiyatro oyunun sonunda usta oyuncu Haldun Dormen ve diğer oyuncular uzun süre seyirciler tarafından alkışlandı.

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