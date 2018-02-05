Kıbrıs Türkü’nün gururu Lütfiye Özipek “O ses Türkiye” şampiyonu oldu

Kıbrıs Türkü’nün sesini Türkiye’de duyuran “O Ses Türkiye” şampiyonu Lütfiye Özipek KKTC’nin gururu oldu.
Kıbrıslı Türk ses sanatçısı Lütfiye Özipek’in O Ses Türkiye yarışmasında birinci olması Kıbrıslı Türkler tarafından sosyal paylaşım sitelerinde sevinçle karşılandı.
Sosyal medya kullanıcıları, "ilk kadın şampiyon” dedikleri Özipek’in başarısını kutlayarak gurur duyduklarını dile getirdi.
Gökhan Özoğuz’un takımında yarışan Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye’nin dün akşamki final gününde “Muhtemel aşk için” Kimse Bilmez” şarkılarını seslendirdi.
Finalde 6 kişiyle yarışan Lütfiye Özipek ilk 4’ün arasında kalmayı başarmıştı. Finalistler arasından ilk 2’ye de kalan Lütfiye Özipek, “O ses Türkiye” yarışmasının birincisi oldu.
Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs’ta dünyaya geldi. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri müzik yolunda emin adımlar ile ilerlemeye devam ediyor.
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