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Kitap esnafı ölü sezona giriyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kitap sektörde satışların ciddi anlamda bir düşüş ve durgunluk görüleceğini belirten kitapçı Tolga Demiral, “Yaz geldiğine göre artık ölü sezona gidiyoruz” dedi.Eskişehir’de 14 yıldır kitap esnafında bulan kitap satıcısı Tolga Demiral, eski tecrübeye göre yaz aylarında vatandaşların daha çok tatil için şehir dışına çıkması ve okulların kapanması nedeniyle ülke genelinde kitap esnaflarında satışları düşeceğini ifade etti.

Kitap esnafı ölü sezona giriyor

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kitap sektörde satışların ciddi anlamda bir düşüş ve durgunluk görüleceğini belirten kitapçı Tolga Demiral, “Yaz geldiğine göre artık ölü sezona gidiyoruz” dedi.
Eskişehir’de 14 yıldır kitap esnafında bulan kitap satıcısı Tolga Demiral, eski tecrübeye göre yaz aylarında vatandaşların daha çok tatil için şehir dışına çıkması ve okulların kapanması nedeniyle ülke genelinde kitap esnaflarında satışları düşeceğini ifade etti. Demiral, “Yaz döneminde kitap satışlarında ciddi anlamda bir düşüş yaşar. Her sektörde olduğu gibi kitap sektöründe de bir ölü sezonu var. Tüm kitapçılarda 3-4 ay boyunca ciddi anlamda bir düşüş oluyor. Okulların kapanması, bir de tatil yani çalışsın, çalışmasın, öğrenci olsun, olmasın, herkesin düşüncesi tatil ve güzel havada gezmek olduğu için, artık yeni kitap satın alınmaması esnafımıza her sene bir durgunluk getiriyor. Bu yüzden yaz geldiğine göre atık ölü sezona giriyoruz diye biliriz” şeklinde konuştu.
Demiral, yaz aylarında insanların dışarıya çıkması ve park alanlarında oturarak kitap okumasından bu aylarında satışların yükselmesi gerekirken, tam tersi olduğu öne sürerek, “Kışın insanlar yapabilecek bir şeyler pek bulamayınca daha çok kitaba bağlı oluyor. Ama yazın işte herkes dışarıya çıkıyor. Eğlenecek zaman geçirecek çok şey var. O yüzden esnafımızda yüzde 50 oranda bir düşüş görüyoruz” diye konuştu.

“Genelde her sene satışları biraz yükseliyor”
Kitap satış sektöründe genelde kitapların ucuz olması ve orta yaş ve gençlerin biraz daha kitaba bağımlılık yükseldiği için her sene önceki seneden biraz daha satışları yükseldiğini dile getirdi.
Tolga Demiral, “Her sene genel bakımında satışları bir daha yükseliyor. Bunlar orta yaş insanların ve gençlerin önceki dönemlerden bir daha kitaplara bağlı olmaktan kaynaklanıyor. Ama normalde her yaş grubundan kitap alıcılarımız var. 7-8 yaşında olarak bir çocuk bile sevdiği bir kitap için mağazaya koşa koşa gelebiliyor. Bence, kitap da ucuz. 14 yıldır kitap sektöründeyim ve bana sorarsanız kitaplar çok ucuz. Herkesin alabilecek kadar ucuzdur. Neden derseniz, okunacak Türk ve dünya klasik kitapları 10-15 lira arasında değişiyor. 5-6 liraya kadar sattığım romanlarımız da var. Bu nedenle genel satış anlamında bir yükselme söz konusu olabilir. Ayrıca alıcılarımız arasında gençlerimiz de eskisine göre şimdi daha fazla kitap alıyorlar. Gençlerin böyle bir yaklaşım toplumuz için de iyi bir işarettir” dedi.
“En çok Roman ve Deneme kitapları satılıyor”
Kitap esnafında şimdi ki durumu eleştiren Demiral, en çok roman ve deneme tür kitapları satıldıklarını ifade ederek sözlerini şu ifadeleriyle devam etti;
“Genel anlamda çok okuyan olmazsa da gençler ve orta yaş insanları kitap satın alıyorlar. Genel olarak bakılırsa satılan kitapları arasında Romanlar ve Deneme tür kitapları daha çok gidiyor. Siyaset üzerine yazan kitapları da iyi satılıyor.”

Kitap esnafı ölü sezona giriyor

Kitap esnafı ölü sezona giriyor

Kitap esnafı ölü sezona giriyor

Kitap esnafı ölü sezona giriyor

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