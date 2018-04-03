Başrollerini Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, ‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı. Bir özel harekat polisinin hayatını konu alan filmin galasına, 70 özel harekat polisi de aileleriyle birlikte katılarak destek verdi.

Senarist ve yönetmenliği ise Murat Gürvardar üstlendiği, başrollerini ise Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, ‘Kızım ve Ben’ isimli filmin galası yapıldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı galaya, 70 özel harekat polisi de katılarak destek verdi. Levent’te bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya Alişan, Nişanlısı Buse Varol, Eski Vali Dursun Şahin, Yapımcı Burak Memişoğlu, ve çok sayıda davetli katıldı. Öte yandan filmin kadrosunda yer alan Zülal Memişoğlu, Cengiz Kurtoğlu, Gizem Hatipoğlu, Cem Cücenoğlu ve Ömür Arpacı gibi isimler de galaya katılarak seyirciyle birlikte filmi izledi.

“Çok duygusal bir senaryo”

Filmin başrol oyuncularından Cemal Hünal kendisi için çok özel bir projede yer aldığını belirterek, "Çok severek çalıştık. Çok duygusal bir senaryo. Hem bir aile hikayesi. Hem de bir özel harekat polisinin hikayesi. Güzel bir proje oldu. Çok emek verdik. Benim için de projenin çok güzel bir anlamı var. Gerek polislerimizi anlattığı için gerekse parçalanan aileler, çocukların ve ailelerin çektiği acılara değindiği için. Samimi bir proje. Umarım seyirci de beğenir” diye konuştu.