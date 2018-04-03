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‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

Başrollerini Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, ‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı.

‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı

Başrollerini Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, ‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı. Bir özel harekat polisinin hayatını konu alan filmin galasına, 70 özel harekat polisi de aileleriyle birlikte katılarak destek verdi.
Senarist ve yönetmenliği ise Murat Gürvardar üstlendiği, başrollerini ise Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, ‘Kızım ve Ben’ isimli filmin galası yapıldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı galaya, 70 özel harekat polisi de katılarak destek verdi. Levent’te bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya Alişan, Nişanlısı Buse Varol, Eski Vali Dursun Şahin, Yapımcı Burak Memişoğlu, ve çok sayıda davetli katıldı. Öte yandan filmin kadrosunda yer alan Zülal Memişoğlu, Cengiz Kurtoğlu, Gizem Hatipoğlu, Cem Cücenoğlu ve Ömür Arpacı gibi isimler de galaya katılarak seyirciyle birlikte filmi izledi.

“Çok duygusal bir senaryo”
Filmin başrol oyuncularından Cemal Hünal kendisi için çok özel bir projede yer aldığını belirterek, "Çok severek çalıştık. Çok duygusal bir senaryo. Hem bir aile hikayesi. Hem de bir özel harekat polisinin hikayesi. Güzel bir proje oldu. Çok emek verdik. Benim için de projenin çok güzel bir anlamı var. Gerek polislerimizi anlattığı için gerekse parçalanan aileler, çocukların ve ailelerin çektiği acılara değindiği için. Samimi bir proje. Umarım seyirci de beğenir” diye konuştu.

“Seyircilerimizi Hüzünlü bir film bekliyor”
Filmin yönetmeni Murat Gürvardar ise seyircileri hüzünlü bir hikayenin beklediğini anlatarak, "Gerçek yaşam hikayesinden uyarlanan bir senaryo. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Artık takdir seyircilerimizin. Umarın beğenirsiniz” dedi.

“Bizler de küçük roller aldık”
Arkadaşları ve aileleriyle birlikte filme destek için galaya geldiğini belirten Özel Harekat Polisi Emre Altın İse, “Güzel bir filmdi. Ben de filmde rol aldığım için mutlu oldum. Geliri şehit ailelerine bağışlanacağı için ayrı bir güzel oldu. Ufak bir emeğimiz olduysa ne mutlu bize. Bizler de küçük küçük roller aldık. Film duygusal bir film. Bizler de duygulandık” şeklinde konuştu.

“Özel harekat polisinin hayatını anlatan oldukça duygusal bir film”
Galaya Nişanlısı Buse Varol ile katılan ünlü sanatçı Alişan ise, “Çok güzel bir film. Biz de izleyip inşallah beğeneceğiz diye umuyorum. Fragmanı izledim, çok güzel olmuş. Özel harekat polisinin hayatını anlatan oldukça duygusal bir film” ifadelerini kullandı.
Alişan’ın nişanlısı Buse Varol da, “Ağlamak istemiyorum ama ağlayacağım galiba. Çok duygusal diye biliyorum. Çok merak ediyorum” açıklamalarında bulundu.
Filmden elde edilecek gelirin Dünya Yetim ve Şehit Çocukları Vakfı’na bağışlanacağını belirtildi.

‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı

‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı

‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı

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