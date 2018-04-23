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Kraliyette doğum sevinci

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Cambridge Düşesi Kate Middleton, tahtın son varisi ve üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.
Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Cambridge Düşesi Kate Middleton, tahtın son varisi ve üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Kate Middleton doğumu, oğlu prens George ve kızı prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği başkent Londra’daki St. Mary’s Hastanesindeki Lindo Wing kliniğinde yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu açıklandı.

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