Kuşadası’nda akordeon konseri

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.

Akordeon sanatçısı Ercan Taşdemir’in gitar, bağlama, bateri, klavye ve darbuka eşliğinde verdiği Akordeon Konseri Kuşadalı sanatseverler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

"İbramaki Sanat Galerisi Konserleri" kapsamında düzenlenen dinletide akordeon sanatçısı Ercan Taşdemir ve orkestrası tarafından seslendirilen Türk ve dünya müziğine ait eserler salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Konserde Solist Dansçı Dr. Zeynel Turan tarafından sergilenen Zeybek gösterisi ile Solist Dansçı Dr. Füsun Aşkar tarafından hazırlanan Azeri halk dansı gösterisi konsere renk kattı.