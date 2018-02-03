Lady Gaga Avrupa’daki konserlerini iptal etti

ABD’li şarkıcı Lady Gaga sağlık problemleri nedeniyle "Joanne Dünya Turnesi’nin" Avrupa ayağındaki 10 konserini iptal etti.
ABD’li şarkıcı Lady Gaga sağlık problemleri nedeniyle "Joanne Dünya Turnesi’nin" Avrupa ayağındaki 10 konserini iptal etti.
Grammy ödüllü şarkıcının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kendisinin sağlık problemleri yaşadığı bu nedenle Joanne Dünya Turnesi’nin Avrupa ayağındaki 10 konserinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada bilet sahiplerinin 6 Şubat’tan itibaren bilet paralarını geri alabilecekleri belirtildi.
Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!
NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu
Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
Melania Trump eşini umursamadan geçti
Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum