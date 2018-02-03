Lady Gaga Avrupa’daki konserlerini iptal etti

ABD’li şarkıcı Lady Gaga sağlık problemleri nedeniyle "Joanne Dünya Turnesi’nin" Avrupa ayağındaki 10 konserini iptal etti.

ABD’li şarkıcı Lady Gaga sağlık problemleri nedeniyle "Joanne Dünya Turnesi’nin" Avrupa ayağındaki 10 konserini iptal etti.

Grammy ödüllü şarkıcının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kendisinin sağlık problemleri yaşadığı bu nedenle Joanne Dünya Turnesi’nin Avrupa ayağındaki 10 konserinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada bilet sahiplerinin 6 Şubat’tan itibaren bilet paralarını geri alabilecekleri belirtildi.