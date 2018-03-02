Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan, Şubat ayı magazin raporu açıklandı. Rapora göre, ay boyunca en çok konuşulan isimler, internet medyasında Acun Ilıcalı, yazılı ve görsel basında ise Seren Serengil oldu.

MTM, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Şubat ayı magazin raporu açıkladı. Rapora göre, ay boyunca en çok konuşulan isimler, internet medyasında Acun Ilıcalı, yazılı ve görsel basında ise Seren Serengil oldu. Acun, Türkiye’de hazırlayıp sunduğu yarışma programlarının rotasını yurtdışına çevirdi. Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil ise aldığı üç günlük hapis cezası nedeniyle basında sıklıkla yer aldı. Sanat camiasını üzen haber, Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın vefatı oldu. Sevenlerini üzen bir diğer isim ise geçirdiği rahatsızlık sonucunda yoğun bakıma alınan ünlü aktör Kadir İnanır’dı.

Bir televizyon kanalında yayınlanan O Ses Türkiye, bu yıl sezon finalini erken yaptı. Programın sunuculuğunu Jess Molho’ya bırakan Acun, final bölümünü kendisi sundu. Son günlerde ise ’Survivor 2018’ yarışması ile gündemden düşmeyerek Şubat ayı boyunca medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Sahibi olduğu kanalda ’Gel Konuşalım’ programında konuşan Ilıcalı, hedefinin dünyaya açılmak olduğunu belirterek bu yönde çalışmalar yaptığını ifade etti.