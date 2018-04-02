Magazin dünyasının popüler isimleri belirlendi

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazeteciler Derneği için hazırlanan, Mart ayı magazin raporu açıklandı. Acun Ilıcalı mecralar toplamında zirvede yer alırken, yazılı basında ise Seda Sayan listenin ilk sırasında yer aldı. Megastar Tarkan’ın doğmamış bebeği hayranları tarafından yakından takip edilirken, ünlüler sosyal medyanın fenomen dansı haline gelen uzaylı dansı akımına kapıldı. Sanat camiasını üzen olaylar ise usta oyuncu Ercan Yazgan ile şarkıcı menajer Yaşar Gaga’nın vefatı oldu. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazeteciler Derneği için hazırlanan, Mart ayı magazin raporu açıklandı. MTM’nin her ay hazırladığı rapora göre listenin ilk sırasında yeniden Acun Ilıcalı vardı. Medyanın en çok konuşulan ismi olan Ilıcalı, ay boyunca toplam 5 bin 640 haberde yer aldı.

Aynı rapora göre Mart ayında en çok konuşulan bir diğer isim ise Seda Sayan oldu. Show TV’de gündüz kuşağında sunduğu ’Seda Sayan’la’ programı, konukları kadar konuşulan konularla da adından söz ettiriyor. Programın konuğu manken Ece Gürsel’in sperm bankasından çocuk sahibi olmak konusundaki ifadeleri üzerine, Sayan’ın "Ne gerek var inşaat işçileri var ya" sözleri hem çok konuşuldu hem de kanalın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) 5 program yayın yasağı almasına neden oldu. Öte yandan şarkıcı Sayan’ın adı zengin iş adamı Ali Güven ile aşk dedikodularına karıştı. Uzun süre magazin gündemini meşgul eden bu iddialara Güven, sadece arkadaşız diyerek son noktayı koydu. Sayan bu başlıklar ile 3 bin 516 haberin konusu olarak listede ikinci sırada yer aldı.

Tarkan bebeği için hazırlıklara başladı

Geçtiğimiz aylarda baba olacağını sosyal medyadan duyuran Tarkan, şimdilerde doğacak çocuğu için hazırlık yapıyor. İstanbul ve Köln’deki evlerini tadilata soktu. 17 bin TL’ye bebek arabası alan Tarkan, şimdi de 4.5 aylık hamile olan eşi Pınar Tevetoğlu için aşçı tuttu. Megastar’ın kızı olacağı ve adını Lidya koyacacakları konuşulan iddialar arasında yer aldı. Medyanın yakından takip ettiği ünlü sanatçı Tarkan, 3 bin 258 haberde adından söz ettirerek listedeki yerini aldı. Ahmet Kural en çok konuşulan isimlerden

2.5 ay önce ünlü şarkıcı Sıla’dan ayrılan Ahmet Kural’ın adı şimdilerde eski sevgilisi Hadise ile aşk dedikodularına karıştı. Kural’ın Amerika’da olan Hadise ile mesajlaştığı iddiaları çok konuşuldu. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yer aldığı Ailecek Şaşkınız filminin de izlenme rekoru kırmasıyla, ikili adlarından oldukça bahsettirdi. Çeşitli illerde sevenleri ile buluşan ikili, dizi projesine hazırlandıklarını açıklayarak yakında ekranlarda olacaklarının sinyalini verdiler. Bu başlıklar ile Ahmet Kural 3 bin 81, Murat Cemcir ise 2 bin 100 haberin konusu oldu.