Mardin’de Aykut Kuşkaya konserine yoğun ilgi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, Mardin için kültür ve sanat etkinliklerinin gençlerle buluşmasını sağlıyor.

1 yıl içinde şehre birçok etkinliği hediye eden Büyükşehir Belediyesi, yerel sanat potansiyelinin de ortaya çıkması için çalışmalar yapıyor. Sevilen sanatçı Aykut Kuşkaya Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konser verdi. Konsere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın yanı sıra kurum müdürleri, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Konserin ardından bir açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman “Amacımız ilimizde kültür ve sanatı en iyi şekilde yaşatmaktır. Bu nedenle durmaksızın programlar düzenliyoruz. İlimizin sanatın ve sanatçının dostu programlara devam ediyoruz. Şehrimizde her kesimden herkesi mutlu edecek farklılıklarda etkinlikler düzenliyoruz. Yaptığımız çalışmalar hemşerilerimizin de takdirini kazanmaktadır. Bugün bir güzel programı hemşerilerimize armağan ettik. Sanatçı Aykut Kuşkaya unutulmaz bir geceyi bizlere yaşattı” dedi.