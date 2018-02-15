Marmaris’te eğlence mekanları kış ortasında yaz yoğunluğu yaşadı

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle Marmaris’teki eğlence mekanları doldu taştı. İşletmeler, kış ortasında yaz yoğunluğunu yaşadı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nü fırsat bilenler soluğu kafe, bar, restoran gibi mekanlarda aldı. Uzunyalı, Marmaris Liman ve ilçenin dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda açık olan mekanlarda adım atacak yer kalmadı. Mekanların çoğu Sevgililer Günü temalı süslemelerle süslendi. Bazı vatandaşlar canlı müzik eşliğinde yemek yerken, bazı vatandaşlar da gece kulüplerindeki Dl performanslarıyla eğlendi. Muğla merkezden ve çevre ilçelerden de gelenlerin olduğu ilçede, bazı mekanlar dolduğu için misafir kabul etmedi. Kimi mekanlarda ise içeride yer kalmayınca eğlence sokakta devam etti. Bir mekanda ise sürpriz evlilik teklifi yapıldı. İlçede eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Kış ortasında müşterilerle dolup taşan işletmeler ise yoğunluktan memnun oldu. Kent merkezinde yer alan bir barın Halkla İlişkiler Sorumlusu Burcu Şengün doluluk oranlarının çok iyi olduğunu söyledi. Şengün, şöyle konuştu:

“Kış gününe inat bir kalabalık var bu akşam. Mutlu çiftleri ağırladık. Bundan çok keyif aldık. Sevgililer Günü Marmaris’e çok güzel bir hareketlilik kazandırdı. İnsanlar kışın soğuğunda eve kapanmak yerine bir sebepleri oldu. Çiftler yemeğe çıktılar, keyifli bir gün oldu.”

Barlar Sokağı’nda yer alan bir işletmenin sahibi Aykut Ergün Merter de, “Böyle özel günlerde işletmeler özel işler yapıyor güzel oluyor. Bu günde insanlar bir gün de olsa sevdiklerine vakit ayırıyorlar. Bu gün herkes mutlu. Marmaris’e, Akyaka’dan, Muğla’dan, Fethiye’den ziyaretçiler geliyor” dedi.

Bir barın müdürü olan Hakan Sezek ise “Sevgililer Günü’nde düzenlediğimiz etkinliklerle güzel bir gece yaşadık. Bu tür günler, Marmaris’te gece hayatına büyük katkısı olmaktadır” dedi.