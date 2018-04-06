Meryem Reis ve Derya Alabora, KKTC’de ’Beyaz’la sahnede

Eşkıya Dünyaya Hakim Olmaz dizisinde Meryem Çakırbeyli karakterini canlandıran Deniz Çakır, Derya Alabora ile birlikte KKTC’de Beyaz oyunuyla sahne aldı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 5.’si gerçekleşen 5. Tiyatro Günleri, ünlü sanatçı Deniz Çakır ve Derya Alabora’nın üstün performası ile sergilediği “Beyaz” oyunu ile sona erdi.

GAÜ 5. Tiyatro Günleri Kapsamında; Zuhal Olcay, Burak Sergen, Deniz Çakır, Derya Alabora, Selçuk Yöntem, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal,Cihan Ünal, Can Gürzalp ve Mutlu Güney gibi usta oyuncular sahne aldı.

GAÜ 5. Tiyatro Günleri’nin final oyunun ardından, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar teşekkür plaketlerini takdim etti. Oyun hakkında açıklama yapan Derya Alabora, “Beyaz bir Fransız oyunu. Emanuel Mari tarafından yazılmış anneleri ölmek üzere olan iki kardeşin hesaplaşmasını anlatıyor. Benim oyunculuğa bakışım aslında hem tiyatroda hem sinemada. Artık sinema dünyanın her yerinde çok gerçek karakterler üzerine kuruluyor. Birşey yapıyorsak o duyguyu derinlemesine yaşamak çok önemli. Benim oyuncu olmak isteyenlere tavsiyem bir karakteri canlandırırken o karakterin ruhunu içinde yaşamaları” dedi.

Deniz Çakır da, “Yaptığın işle beraber sevilmek çok güzel bir duygu. Kıbrıs’ı çok seviyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Ben oyunculuğu, işimi severek yapıyorum. Sahnede kendimi çok iyi hissediyorum. Seyirciyi karşımızda gördüğümüzde heyecanlanıyoruz. “Beyaz” oyununun bir şiiri var, bir dili var. Kolay bir oyun değil. Gergin anlar var biraz oyunun içinde ama bu tarz oyunları Derya Alabora ile beraber seviyoruz biz. Tiyatro mesaj vermek için yapılmaz ama seyirci oyunu izlediğinde seyirciyi düşündürebilmeli” dedi.

Gecenin sonunda, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve ailesi, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, sanatçılar ve sponsorlar ile birlikte anı fotoğrafı çekildi.