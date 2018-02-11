MFÖ’den Bursalı sevenlerine unutulmaz konser

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan Türkiye’nin en köklü ve önemli grubu MFÖ, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Bursalı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türkiye’nin en önemli ve en köklü Türk Rock Grubu MFÖ, ‘MFÖ Akustik’ adını verdikleri özel konserle Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda hayranlarıyla buluştu. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede, MFÖ tarafından en sevilen ve klasikleşen şarkılarını seslendirdi. Türk müziğinin ekşimeyen gruplarından olan MFÖ, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatıldı. Bursalıların da şarkılara eşlik ettiği konserde, Mahzar Alanson’un şarkı aralarında yaptığı espriler ise salonu dolduranları güldürdü. Konser sonunda Bursalılar MFÖ’yü uzun süre ayakta alkışladı.