HABER

MFÖ’den Bursalı sevenlerine unutulmaz konser

MAGAZİN HABERLERİ | 11.02.2018 12:59 | Son Güncelleme

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan Türkiye’nin en köklü ve önemli grubu MFÖ, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Bursalı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.Türkiye’nin en önemli ve en köklü Türk Rock Grubu MFÖ, ‘MFÖ Akustik’ adını verdikleri özel konserle Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda hayranlarıyla buluştu.

MFÖ’den Bursalı sevenlerine unutulmaz konser

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan Türkiye’nin en köklü ve önemli grubu MFÖ, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Bursalı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.
Türkiye’nin en önemli ve en köklü Türk Rock Grubu MFÖ, ‘MFÖ Akustik’ adını verdikleri özel konserle Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda hayranlarıyla buluştu. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede, MFÖ tarafından en sevilen ve klasikleşen şarkılarını seslendirdi. Türk müziğinin ekşimeyen gruplarından olan MFÖ, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatıldı. Bursalıların da şarkılara eşlik ettiği konserde, Mahzar Alanson’un şarkı aralarında yaptığı espriler ise salonu dolduranları güldürdü. Konser sonunda Bursalılar MFÖ’yü uzun süre ayakta alkışladı.

MFÖ’den Bursalı sevenlerine unutulmaz konser

MFÖ’den Bursalı sevenlerine unutulmaz konser

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suavi çocuklar için sahneye çıktı

Suavi çocuklar için sahneye çıktı

Van’da Mustafa Ceceli rüzgarı

Van’da Mustafa Ceceli rüzgarı

Caz tatilinde Fatih Erkoç Quartet coşkusu

Caz tatilinde Fatih Erkoç Quartet coşkusu

Fuar açılışını ünlü manken Deniz Akkaya yaptı

Fuar açılışını ünlü manken Deniz Akkaya yaptı

Ünlü modacı Cemil İpekçi vücudunu sigortalattı

Ünlü modacı Cemil İpekçi vücudunu sigortalattı

Bu kez gazozu Nuri Alço içti

Bu kez gazozu Nuri Alço içti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.